Festival à 2 bulles – Niort Moulin du Roc, 10 juin 2022, Niort.

Festival à 2 bulles – Niort

du vendredi 10 juin au samedi 11 juin à Moulin du Roc

Deux ans passés à ronger son frein, à maudire le virus, à affuter ses crayons, à choisir ses couleurs, à mûrir des idées,… Le Festival à 2 bulles raconte une nouvelle histoire pour sa 14ème édition. Et elle est incroyable ! Il y aura des concerts, des contes illustrés, des expositions, des ateliers jeunesse, une battle de dessins, une bourse BD et albums jeunesse, une très bonne ambiance … Le président Mickaël Roux, présidera et dédicacera, avec tous les auteurs qu’il a invités ! Marianne Alexandre, Amandine, Olivier Besseron, Guillaume Bouzard, Cécile Brosseau, Christophe Cointault, Crip, Aurélien Ducoudray, Drac, Tony Emeriau, Fortu, Boris Guilloteau, Dominique Hennebault, Gaël Henry, JAP, Marion Mousse, Nena, Philippe Ory, Cyril Pomes, Matthieu Roda, Servane LC, David Snug, Tom et Witko. Ca se passera le vendredi 10 juin au Camji et le samedi 11 juin sur les pelouses du Moulin du Roc, à la médiathèque Pierre Moinot et à l’Ilôt sauvage.

Entrée libre et gratuite

Festival de BD

Moulin du Roc 9 boulevard Main 79000 Niort Niort Le Port Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T18:00:00 2022-06-10T23:30:00;2022-06-11T10:30:00 2022-06-11T21:30:00