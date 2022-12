Festival « 7 jours au ciné » Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

2023-02-15 – 2023-02-21

Festival « 7 jours au ciné »

2023-02-15 – 2023-02-21

Cinéma l'Escoure, Place de l'Europe, Lacanau, Gironde

Sept jours de programmation pour célébrer la diversité du cinéma et promouvoir les actions mises en place par la salle L'Escoure. Au gré des séances,ils vous proposerons des films d'animation, des films familiaux, des comédies populaires, des films d'aventure à grand spectacle, des films art et essai, ainsi que des animations à destination du jeune public et du public cinéphile. Sorties nationales et avant-premières exclusives, le programme mettra les nouveautés à l'honneur. Toutes les séances du festival vous sont proposées au tarif unique de 5€ par entrée.

+33 5 56 03 23 96

