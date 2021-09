festival 48 images seconde Maison de Quartier La Halvêque, 1 novembre 2021, Nantes.

festival 48 images seconde

du lundi 1 novembre au mardi 2 novembre à Maison de Quartier La Halvêque

titre 1 ——- La crise sanitaire mondiale que nous traversons depuis plusieurs mois est riche d’enseignements sur la capacité de nos sociétés à réagir face à une menace majeure et à interroger leur mode de développement. Elle a aussi mis en avant, une nouvelle fois, le rôle de premier plan joué par les technologies de l’information et de la communication en général, et Internet en particulier ; un rôle qui implique une forme de paradoxe : le numérique paraît autant constituer une chance qu’un risque pour la démocratie. ### soustitre1 La crise sanitaire mondiale que nous traversons depuis plusieurs mois est riche d’enseignements sur la capacité de nos sociétés à réagir face à une menace majeure et à interroger leur mode de développement. Elle a aussi mis en avant, une nouvelle fois, le rôle de premier plan joué par les technologies de l’information et de la communication en général, et Internet en particulier ; un rôle qui implique une forme de paradoxe : le numérique paraît autant constituer une chance qu’un risque pour la démocratie.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

description courte du festival 48 images seconde

Maison de Quartier La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet 44300 NANTES Nantes Nantes Erdre Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T20:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T20:00:00