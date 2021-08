Mugron Mugron Landes, Mugron Festival 40 en paires : théâtre, cirque et déambulation Mugron Mugron Catégories d’évènement: Landes

Mugron

Festival 40 en paires : théâtre, cirque et déambulation Mugron, 21 août 2021, Mugron. Festival 40 en paires : théâtre, cirque et déambulation 2021-08-21 14:15:00 – 2021-08-21

Mugron Landes 40 en paires : festival de duos éclectiques (musique, art de rue, ciné en plein air) du 3 au 21 août.

Spectacles “Frigo, opus 2” (cirque, envol de clown – Cie Dis Bonjour à la Dame), “On avait dit qu’on se touchait pas” (acrobaties, jeu clownesque – Cirque Compost), “Le cerf au sabot d’argent” (marionnette et clown en liberté – Cie L’ Aurore), “Don Quichotte, sur les routes de la Manche” (art du cirque et théâtre d’objet – Théâtre du vide-poches), “Al Fonce et Filomène” (déambulation, crieurs en espace public – Cie Monde à part). Coin des pitchouns 3-12 ans : “Contes de la gatamina” – Graines de contes (3-6 ans), “Les petits clapotis du grand large” – Cie Les gentils coquelicots (manège à pédales), “La caravane sensorielle” – Ludopia (activités sensorielles), maquillages – Manis’Art. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans et masque obligatoire à partir de 11 ans. 40 en paires : festival de duos éclectiques (musique, art de rue, ciné en plein air) du 3 au 21 août. 40 en paires : festival de duos éclectiques (musique, art de rue, ciné en plein air) du 3 au 21 août.

Spectacles “Frigo, opus 2” (cirque, envol de clown – Cie Dis Bonjour à la Dame), “On avait dit qu’on se touchait pas” (acrobaties, jeu clownesque – Cirque Compost), “Le cerf au sabot d’argent” (marionnette et clown en liberté – Cie L’ Aurore), “Don Quichotte, sur les routes de la Manche” (art du cirque et théâtre d’objet – Théâtre du vide-poches), “Al Fonce et Filomène” (déambulation, crieurs en espace public – Cie Monde à part). Coin des pitchouns 3-12 ans : “Contes de la gatamina” – Graines de contes (3-6 ans), “Les petits clapotis du grand large” – Cie Les gentils coquelicots (manège à pédales), “La caravane sensorielle” – Ludopia (activités sensorielles), maquillages – Manis’Art. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans et masque obligatoire à partir de 11 ans. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mugron Autres Lieu Mugron Adresse Ville Mugron lieuville 43.75105#-0.74876