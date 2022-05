Festival 40 en paires : concert I Frangini Mugron, 12 juillet 2022, Mugron.

Festival 40 en paires : concert I Frangini Mugron

2022-07-12 20:30:00 – 2022-07-12 23:00:00

Mugron Landes Mugron

8 8 EUR Mélodies italiennes, lyriques, populaires. Duo de chansons Italiennes lyriques populaires et partisanes. I Frangini c’est l’italianisation de frangins mais aussi le nom des serviettes blanches que portent les sommeliers sur le bras… ce n’est pas anodin car le 3ème frangin est justement sommelier.

Le festival 40 en paires anime le cœur de Mugron, offrant une programmation artistique de qualité pour tous. Ce festival artistique haut en couleur attire des groupes, des compagnies et des artistes de la scène locale, nationale et internationale !

+33 5 58 97 92 42

