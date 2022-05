Festival 40 en paires : concert et spectacle, 26 juillet 2022, .

Festival 40 en paires : concert et spectacle

2022-07-26 20:30:00 – 2022-07-26 23:45:00

10 10 EUR Concert d’Otxo, musiques et chants du monde : Maider et Lolita sont des chanteuses, accordéonistes, percussionnistes et souffleuses. Leur musique a plusieurs visages : mélange de leurs traditions d’origine (musiques basque et occitane), de la musique de leurs terres d’emprunts (musiques québécoise, galicienne, brésilienne) mais également de compositions originales.

Spectacle “Sous l’chantier, la plage” (main à main, jongle, tissu aérien, funambule) de la Cie Corps en l’air. Travail, salaire, patron ! 50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit matin, qui donne un sens à l’existence, qui fait oublier les rêves les plus fous ? Panneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique où la bétonnière s’emballe.

Le festival 40 en paires anime le cœur de Mugron, offrant une programmation artistique de qualité pour tous.

Concert d’Otxo, musiques et chants du monde : Maider et Lolita sont des chanteuses, accordéonistes, percussionnistes et souffleuses. Leur musique a plusieurs visages : mélange de leurs traditions d’origine (musiques basque et occitane), de la musique de leurs terres d’emprunts (musiques québécoise, galicienne, brésilienne) mais également de compositions originales.

Spectacle “Sous l’chantier, la plage” (main à main, jongle, tissu aérien, funambule) de la Cie Corps en l’air. Travail, salaire, patron ! 50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit matin, qui donne un sens à l’existence, qui fait oublier les rêves les plus fous ? Panneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique où la bétonnière s’emballe.

Le festival 40 en paires anime le cœur de Mugron, offrant une programmation artistique de qualité pour tous.

Concert d’Otxo, musiques et chants du monde : Maider et Lolita sont des chanteuses, accordéonistes, percussionnistes et souffleuses. Leur musique a plusieurs visages : mélange de leurs traditions d’origine (musiques basque et occitane), de la musique de leurs terres d’emprunts (musiques québécoise, galicienne, brésilienne) mais également de compositions originales.

Spectacle “Sous l’chantier, la plage” (main à main, jongle, tissu aérien, funambule) de la Cie Corps en l’air. Travail, salaire, patron ! 50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit matin, qui donne un sens à l’existence, qui fait oublier les rêves les plus fous ? Panneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique où la bétonnière s’emballe.

Le festival 40 en paires anime le cœur de Mugron, offrant une programmation artistique de qualité pour tous.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par