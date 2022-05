Festival 40 en paires : concert et ciné en plein air, 9 août 2022, .

Festival 40 en paires : concert et ciné en plein air

2022-08-09 20:30:00 – 2022-08-09 23:45:00

EUR Concert de Berzinc (chansons et musiques de rue). C’est à grands coups de raclements de bottleneck, de rougeoiement de lampes d’ampli, de percussions métalliques et de groove de contrebasse que le duo revisite les grands noms de la chanson française. L’univers sonore de Berzinc puise sa force et sa singularité dans des influences aussi cosmopolites et intemporelles que Tom Waits, Bjorn Berge ou John Butler pour animer les mots de La Rue Ketanou, Georges Brassens, Les Ogres de Barback, Bobby Lapointe ou La Tordue. Un cocktail (d)étonnant, plein d’énergie positive et de bonne humeur, au nom de l’amour intemporel des mots et de la musique.

Concert suivi d’un cinéma en plein air.

Le festival 40 en paires anime le cœur de Mugron, offrant une programmation artistique de qualité pour tous.

dernière mise à jour : 2022-05-18 par