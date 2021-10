Festival 3M Montebourg, 31 octobre 2021, Montebourg.

Festival 3M Montebourg

2021-10-31 19:00:00 – 2021-10-31

Montebourg Manche Montebourg

Rendez-vous musical dans l’Abbatiale de Montebourg, sous la direction de Danielle LAPIERRE, J.S.Bach, Mareva et le chant des hommes : suite française n°2 et sarabande de la première suite, “Ich habe genug” cantate 82, premier mouvement, récital et dernier mouvement, “Ich lasse dichnicht” cantate 157, premier mouvement.

+33 6 05 34 73 33

Montebourg

