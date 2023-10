Cet évènement est passé Morgane Ji en concert Festival 3Air’S Villemur-sur-Tarn Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villemur-sur-Tarn Morgane Ji en concert Festival 3Air’S Villemur-sur-Tarn, 14 octobre 2023, Villemur-sur-Tarn. Morgane Ji en concert Samedi 14 octobre, 20h00 Festival 3Air’S Festival 3Air’S Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.wilout.com/722d7ca13086c460c0499f95…/s »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villemur-sur-Tarn Autres Lieu Festival 3Air'S Adresse Villemur-sur-Tarn Ville Villemur-sur-Tarn Departement Haute-Garonne Lieu Ville Festival 3Air'S Villemur-sur-Tarn latitude longitude 43.865045;1.503983

Festival 3Air'S Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villemur-sur-tarn/