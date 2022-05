Festival 37° à l’ombre Tours, 10 juillet 2022, Tours.

Festival 37° à l’ombre Tours

2022-07-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-31 16:00:00 16:00:00

Tours Indre-et-Loire

Devenu un incontournable des festivals de l’été en Touraine, 37° à l’ombre célèbre la rencontre entre différents genres musicaux et époques (classique, jazz, etc.)

Des artistes de formation classique ou jazz offrent un programme éclectique et original.

Une place particulière est accordée également aux jeunes talents de la région Centre Val de Loire, qui se produisent en première partie de chaque concert.

cltours@free.fr +33 6 40 96 01 97 https://www.lasimplesse.com/

