Festival 30 ans des Temps du Corps La Pagode du Bois de Vincennes, 27 mai 2023, Paris.

Du samedi 27 mai 2023 au lundi 29 mai 2023 :

lundi

de 10h00 à 17h00

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

Pass journée (samedi/dimanche) : 15€

Pass stage (lundi) : 40€ (stage avec Maître Ke Wen et les maîtres de Wudang)

Pass 3 jours : 60€

Festival pour célébrer les 30 ans des Temps du Corps et faire découvrir la culture chinoise à travers des ateliers et démonstrations d’arts martiaux, Qi Gong, Tai Ji, méditation, calligraphie, conférences sur la pensée et la médecine traditionnelle chinoise, cérémonies du rituel du thé et un spectacle créé spécialement pour l’évènement !

PRENDRE SOIN DE SOI, DES AUTRES ET DU MONDE

Fêtons ensemble ce chemin unique de 30 ans de rencontres internationales de Qi gong, de Taiji Quan, d’arts martiaux, de méditation, de médecine chinoise…

Ateliers découverte et démonstrations de Qi Gong, Tai Ji, art martiaux, méditation, art du thé, conférences sur la pensée et la médecine chinoise pour le monde d’aujourd’hui, spectacle « Souffle » et installations vivantes !

Avec les Maîtres de Wudang (Qing Feng Zi, XI Zhen), Maître WANG Yun, GUO Gan, KE Wen, Eric Marié, David Lebreton, Marc Lebranchu, Elisabeth Rochat de la Vallée, Liliane Papin, Cyrille Javary et de nombreux autres invités !

Un stage d’une journée sera proposé le lundi 29 mai avec Maître KE Wen et les maîtres de Wudang sur les 13 postures de Tai Ji de Wudang et les 9 cercles et 3 rondeurs.

La Pagode du Bois de Vincennes 40 Bis Rte de Ceinture du Lac Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://festivaltempsducorps.com/ 0148016828 secretariat@tempsducorps.org https://www.facebook.com/lestempsducorps1 https://my.weezevent.com/festivaltempsducorps

