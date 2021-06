Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Festival 3 jours pour l’abeille (1ère édition) Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Vernoux-en-Vivarais

Festival 3 jours pour l’abeille (1ère édition) Vernoux-en-Vivarais, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Vernoux-en-Vivarais. Festival 3 jours pour l’abeille (1ère édition) 2021-07-01 – 2021-07-03

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Le monde apicole sera à l’honneur !

Au programme : tables rondes, conférence-débat, expositions, marché (producteurs, apiculteurs et artisans d’art), visites (mielleries et arboretum), projection cinéma, concert, ateliers et autres animations… developpement.et.patrimoine@gmail.com dernière mise à jour : 2021-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Étiquettes évènement : Autres Lieu Vernoux-en-Vivarais Adresse Ville Vernoux-en-Vivarais lieuville 44.89633#4.6448