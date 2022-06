Festival 3 jours et plus… Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13621

Aix-en-Provence

Festival 3 jours et plus… Aix-en-Provence, 3 juin 2022, Aix-en-Provence. Festival 3 jours et plus… Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-06-03 – 2022-06-09 Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13621 0 8 À la croisée d’une logique de formation et d’une politique de pratique artistique amateur, ce temps fort du théâtre étudiant accueille dix propositions créées au sein des ateliers par les animateurs et leurs acteurs durant l’année universitaire.

Cette année, le Festival met à l’honneur des pièces issues du répertoire Les Solitaires intempestifs et des Éditions Théâtrales. Festival de jeune théâtre amateur. Le Festival Trois Jours et plus… revient cette fois avec des propositions aussi foisonnantes qu’inventives : spectacles, montages vidéos, pièces radiophoniques… theatre-vitez@univ-amu.fr +33 4 13 55 35 76 http://theatre-vitez.com/ À la croisée d’une logique de formation et d’une politique de pratique artistique amateur, ce temps fort du théâtre étudiant accueille dix propositions créées au sein des ateliers par les animateurs et leurs acteurs durant l’année universitaire.

Cette année, le Festival met à l’honneur des pièces issues du répertoire Les Solitaires intempestifs et des Éditions Théâtrales. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2021-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: 13621, Aix-en-Provence Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Ville Aix-en-Provence lieuville Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Departement 13621

Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13621 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Festival 3 jours et plus… Aix-en-Provence 2022-06-03 was last modified: by Festival 3 jours et plus… Aix-en-Provence Aix-en-Provence 3 juin 2022 13621 aix en provence

Aix-en-Provence 13621