Festival 21 ans de Tango Tours, 15 septembre 2022, Tours.

Festival 21 ans de Tango Tours

2022-09-15 – 2022-09-18

Tours 37000

Vrai, Tours et ses habitants vont entendre parler du tango argentin.

Nous autres, tangueros de Tours Tango, nous apprêtons à célébrer nos 21 ans d’association dans le cadre de notre festival anniversaire, du 15 au 18 septembre prochains.

Nous serons heureux de vous proposer initiations gratuites et concerts afin de vous faire découvrir cette passion qui s’appelle tango, et pourquoi pas, vous accompagner pour une danse.

Car danser ouvre la porte de grands bonheurs, et tout commence par un premier pas :). Qui sait où celui-ci vous mènera sur la piste !

Venez nous rencontrer au cours de ce long week-end, qui investira tant les Guinguettes de Tours, que le Jardin des Prébendes et autres lieux au cœur de la ville.

tours.tango@gmail.com https://www.tours-tango.fr/Festival.JB.htm

Tours Tango

Tours

