Doubs Les prévisions climatiques pour 2050 sont très alarmantes et les conséquences en termes d’évolutions sociétales, politiques, organisationnelles restent imprévisibles.

Pour susciter une réflexion à long terme, il faut pouvoir se projeter loin, tout en restant dans une période qui sera vécue par la plupart des personnes de moins de 50 ans. 2050 semble idéal.

L’événement proposé à la Saline royale est construit par les jeunes pour les jeunes en immersion dans le futur avec une déambulation dans le Palais des glaces composée de découvertes visuelles tactiles et sonores et de diverses animations pour que le visiteur puisse agir, échanger et donner son avis. visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/2050-look-up/ Saline royale Grande rue Arc-et-Senans

