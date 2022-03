Festival 2050 – Look Up Arc-et-Senans, 2 avril 2022, Arc-et-Senans.

Festival 2050 – Look Up Saline royale Grande rue Arc-et-Senans

2022-04-02 – 2022-04-02 Saline royale Grande rue

Arc-et-Senans Doubs Arc-et-Senans

8 EUR Les prévisions climatiques pour 2050 sont très alarmantes et les conséquences en termes d’évolutions sociétales, politiques, organisationnelles restent imprévisibles.

Pour susciter une réflexion à long terme, il faut pouvoir se projeter loin, tout en restant dans une période qui sera vécue par la plupart des personnes de moins de 50 ans. 2050 semble idéal.

L’événement proposé à la Saline royale est construit par les jeunes pour les jeunes en immersion dans le futur avec une déambulation dans le Palais des glaces composée de découvertes visuelles tactiles et sonores et de diverses animations pour que le visiteur puisse agir, échanger et donner son avis.

L’espace sera découpé en plusieurs cellules :

– Des nouvelles du futur : exposition d’articles de journaux sur les événements passés entre 2022 et 2050.

– MANGER : bar dégustation et projection dans le supermarché de 2050.

– BOUGER : espace de réalité virtuelle présentant différents scénarios climatiques.

– HABITER : exposition présentant 4 habitats (ville, campagne, sur l’eau, forêt).

– APPRENDRE : exposition d’oeuvres d’art et d’oeuvres numériques.

Une Agora au centre des espaces permettra aux visiteurs d’interagir entre eux.

Cet événement invite l’université de Franche-Comté, le Musée des Maisons comtoises, Evologia, le Collège Victor Hugo, le Centre image Montbéliard, la fresque du climat et Luc Schuiten.

« 2050 – Look up fait partie du projet « Arc jurassien – Homme & Nature » soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’une subvention européenne (Fonds européen de développement régional) ».

visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/2050-look-up/

Les prévisions climatiques pour 2050 sont très alarmantes et les conséquences en termes d’évolutions sociétales, politiques, organisationnelles restent imprévisibles.

Pour susciter une réflexion à long terme, il faut pouvoir se projeter loin, tout en restant dans une période qui sera vécue par la plupart des personnes de moins de 50 ans. 2050 semble idéal.

L’événement proposé à la Saline royale est construit par les jeunes pour les jeunes en immersion dans le futur avec une déambulation dans le Palais des glaces composée de découvertes visuelles tactiles et sonores et de diverses animations pour que le visiteur puisse agir, échanger et donner son avis.

L’espace sera découpé en plusieurs cellules :

– Des nouvelles du futur : exposition d’articles de journaux sur les événements passés entre 2022 et 2050.

– MANGER : bar dégustation et projection dans le supermarché de 2050.

– BOUGER : espace de réalité virtuelle présentant différents scénarios climatiques.

– HABITER : exposition présentant 4 habitats (ville, campagne, sur l’eau, forêt).

– APPRENDRE : exposition d’oeuvres d’art et d’oeuvres numériques.

Une Agora au centre des espaces permettra aux visiteurs d’interagir entre eux.

Cet événement invite l’université de Franche-Comté, le Musée des Maisons comtoises, Evologia, le Collège Victor Hugo, le Centre image Montbéliard, la fresque du climat et Luc Schuiten.

« 2050 – Look up fait partie du projet « Arc jurassien – Homme & Nature » soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’une subvention européenne (Fonds européen de développement régional) ».

Saline royale Grande rue Arc-et-Senans

dernière mise à jour : 2022-03-01 par