Le samedi 30 septembre 2023

Du samedi 30 septembre 2023 au dimanche 01 octobre 2023

dimanche

de 11h00 à 17h00

samedi

de 11h00 à 18h00

Entrée gratuite, accessible tout public

Festival 2023 du massage Thaïlandais, une 2ème édition pleine de surprises.

A l’occasion de notre 2 ème festival , nous organisons un concours de massage traditionnel, avec aussi la possibilité pour les visiteurs de tester les massages thaïs dans des stands dédiés, et ainsi découvrir ses nombreuses vertus aussi bien physiques que relaxantes. Vous rencontrerez des professionnels des massages thaïs et des spa autour du championnat de France de massages thaïs 2023. Lors de cet évènement, plusieurs autres animations autour de la culture thaïlandaise auront lieux : un spectacle de danse traditionnelle, un spectacle de box thaï « mauy thai », différents stands de restauration thaïlandaise, un défilé de mode « soie thaïlandaise ». Vous pourrez aussi admirer les spectacles de sculpture de fruits et de légumes.

Cet évènement est ouvert à tous pour découvrir les mille et un visages de la culture thaïlandaise le temps d’un week-end, c’est gratuit alors venez !

Eglise Notre-Dame de Grace de Passy 10, rue de l’Annonciation 75016 Paris

Contact : https://www.facebook.com/profile.php?id=100082328126600&locale=fr_FR https://www.facebook.com/profile.php?id=100082328126600&locale=fr_FR Entrée gratuite

AFNTS 2ème Festival de massage thaï