FESTIVAL 2021 INVITATIONS: MORENA LA GRIOTTE Vendres, 25 août 2021, Vendres.

FESTIVAL 2021 INVITATIONS: MORENA LA GRIOTTE 2021-08-25 19:00:00 – 2021-08-25

Vendres Hérault Vendres

Morena la Griotte traverse le monde sur sa Rosalie.

Elle chante la mer et les filles des ports, jongle avec les

mots et les langues. Elle accompagne sa parole avec des coquillages, un accordéon, un pandeiro, un piano à pouce et quelques objets insolites.

Son répertoire s’est construit autour de la « Chanson de

rue… Chanson guinguette ». Ses joutes sont verbales, ses proverbes africains, ses citations joviales, ses articulations absurdes.

Morena la Griotte traverse le monde sur sa Rosalie.

Elle chante la mer et les filles des ports, jongle avec les

mots et les langues. Elle accompagne sa parole avec des coquillages, un accordéon, un pandeiro, un piano à pouce et quelques objets insolites.

Son répertoire s’est construit autour de la « Chanson de

rue…

Morena la Griotte traverse le monde sur sa Rosalie.

Elle chante la mer et les filles des ports, jongle avec les

mots et les langues. Elle accompagne sa parole avec des coquillages, un accordéon, un pandeiro, un piano à pouce et quelques objets insolites.

Son répertoire s’est construit autour de la « Chanson de

rue… Chanson guinguette ». Ses joutes sont verbales, ses proverbes africains, ses citations joviales, ses articulations absurdes.

dom

dernière mise à jour : 2021-08-04 par OT LA DOMITIENNE