FESTIVAL 2021 INVITATIONS: EDMONY KRATER Vendres, 28 août 2021, Vendres.

Vendres Hérault

Avec l’album « J’ai traversé la mer », l’artiste guadeloupéen Edmony Krater a voulu rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes déracinés de leur terre natale, qui ont donné naissance au gwoka, à la fois musique et moyen d’évasion rythmant la coupe de la canne à sucre. En quête de nouveaux sons et d’horizons divers, associant les instruments du Jazz aux tambours KA guadeloupéens, cet artiste avant-gardiste a fondé le « gwoka modèn ».

