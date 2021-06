Paris Bibliothèque Vaugirard Paris Festival 15 Cents coups : Minois Bibliothèque Vaugirard Paris Catégorie d’évènement: Paris

Festival 15 Cents coups : Minois Bibliothèque Vaugirard, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 18h à 18h30

gratuit

Par la compagnie « Les débraillées » une pièce de danse-théâtre féministe créée et jouée par des femmes, des femmes qui se reconnaissent dans d’autres femmes Nous avons ici, l’essence du sujet. Il s’agit simplement d’un appel à se reconsidérer en s’appropriant l’espace de la rue et d’ailleurs pour – enfin – être libres et en sécurité partout. Un appel à trouver un sens de la sororité pour ne plus se sentir fébriles nulle part.

Tout public (conseillé à partir de 10 ans). Réservation conseillée Samedi 19 juin 2021 – 18 h | 18 h 30 Spectacles -> Autre spectacle Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe Paris 75015

12 : Vaugirard (324m) 8 : Commerce (472m)

Contact :Bibliothèque Vaugirard 01 48 28 77 42 bibliotheque.vaugirard@paris.fr https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/ https://twitter.com/bibvaugirard0148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr Spectacles -> Autre spectacle Bibliothèques

Date complète :

2021-06-19T18:00:00+02:00_2021-06-19T18:30:00+02:00

Festival 15 Cents coups

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque Vaugirard Adresse 154 rue Lecourbe Ville Paris lieuville Bibliothèque Vaugirard Paris