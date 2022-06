Festival 13off Marseille 12e Arrondissement, 17 juin 2022, Marseille 12e Arrondissement.

Festival 13off Lycée de l’Olivier 14 Rue Robert Coffy, 13012 Marseille Marseille 12e Arrondissement

2022-06-17 – 2022-06-19 Lycée de l’Olivier 14 Rue Robert Coffy, 13012 Marseille

Marseille 12e Arrondissement 13012

6 14 Le Festival 13Off est un événement culturel consacré à différents arts.



Son objectif est de proposer un tremplin pour les jeunes compagnies ou les étudiants en arts et d’impliquer les acteurs du quartier dans le but de tisser un lien intergénérationnel et citoyen autour d’activités artistiques.



Le but de ce festival est de présenter des spectacles vivants originaux, tout en favorisant les liens entre les participants par des activités communes et des débats, au sein d’un tissu urbain déterminé faisant appel à toutes les énergies disponibles dans les zones concernées et au-delà.





VENDREDI 17



20h30 :

On Purge Bébé de G.Feydeau

par la Cie des Comédiensde l’Olivier

(durée 1h15)



Les Bâtisseurs d’Empire de B.vian

(durée 1h55)

déconseillé aux moins de 12 ans



SAMEDI 18



14h : ouverture des portes

ateliers gratuits

(arts plastiques, théâtre, écriture…)sur inscription préalable la veille au plus tard



15h30: On Purge Bébé de G.Feydeau

par la Cie des Comédiens de l’Olivier

(durée 1h15)



17h : La Veillée des Scaldes par la Cie Graen Rot

(contes scandinaves)

(durée 50mn environ)



18h : ateliers gratuit

+ concert extérieur gratuit



19h30 : RUN ECLAIR (relecture contemporaines de chants de marins épisode 1)

(durée 25mn) gratuit



20h30 : Le Jeu de l’Amour et du Hasardde Marivaux par la Cie Ante Mortem

(durée 1h30)



DIMANCHE 19



14h30:ouverture des portes

ateliers gratuits



15h30 : La Veillée des Scaldes (suite)



16h30 : Le « Comme Quoi » (spectacle d’improvisation)

(durée 45mn)



17h30 : RUN ECLAIR (épisode 2) gratuit



18h30 : Quand Viendra Le Déluge par le collectif Roc Blanc

(durée 1h environ)



SAMEDI 25



15h00 : ouverture des portes

ateliers gratuits



16h30 : Robin des Bois (Moteur,ça tourne…ACTION)

par la Cie Soie Farouche (durée 1h)



17h30 : ateliers gratuits

+ concert en extérieur gratuit



18h30 :Concert pour l’Ukraine (durée 1h15) ou dimanche (tbc)



20h : RUN ECLAIR (épisode 3)



20h30

Concert Hip Hop avec MC Sirop et Vadim/Redford

L’association Kazoo est heureuse de vous proposer la 2e édition du Festival 13off.

