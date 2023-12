Cet évènement est passé Festival 12 X 12 : « A comme ADDICT.E », exposition et rencontre Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival 12 X 12 : « A comme ADDICT.E », exposition et rencontre Médiathèque Hélène Berr Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le jeudi 14 décembre 2023

de 18h30 à 20h00

Du samedi 09 décembre 2023 au mercredi 20 décembre 2023 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Libérée d’une addiction depuis quelques années, l’artiste Clara Wolff a voulu partager cette expérience pour aider d’autres personnes. Elle a ainsi créé « A comme ADDICT.E », un beau livre fonctionnant comme un abécédaire sur le thème de l’addiction, sous une forme originale. Elle a cherché à y dépasser le simple témoignage pour

proposer à chaque lettre un mot, une illustration, un texte qui évoquent

certains mécanismes, situations ou émotions propres à l’addiction, en se basant

sur son expérience personnelle. À l’occasion du Festival 12 X 12, la médiathèque,

en tant qu’un des lieux partenaires du festival, accueille une exposition de

planches originales, avec aquarelles et dessins, de cet ouvrage et propose une

rencontre avec son autrice. Une expérience éditoriale soutenue par le 100 ecs,

coorganisateur du festival avec la mairie du 12e arrondissement. ● Exposition du 9 au 20 décembre ● Rencontre avec Clara Wolff le 14 décembre à 18 h 30

Son Instagram

Le site de A comme ART,

association cofondée par Clara Wolff, qui soutient les artistes en début de carrière et les projets artistiques engagés, dont fait partie « A comme Addict.e ». Entrée libre Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Clara Wolff illustration de Clara Wolff extraite de « A comme Addict.e » Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75012 Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Hélène Berr Paris latitude longitude 48.8425409974728,2.39747702255727

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/