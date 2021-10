Paris Paris expo île de France, Paris Festival 11.11 : Le Meilleur de la scène électro et hip hop Paris expo Paris Catégories d’évènement: île de France

Festival 11.11 : Le Meilleur de la scène électro et hip hop Paris expo, 11 novembre 2021, Paris.

Bob Sinclar, Ofenbach, Soso Maness , Vladimir Cauchemar , Andy 4000, Macadam Crocodile en concert exclusif le jeudi 11 novembre au parc des expositions de Porte de Versailles ! Pour son Festival du 11.11, AliExpress sort le grand jeu. À l’occasion de sa plus grande promo de l’année, la marque a concocté une soirée inédite le 11 novembre* avec un line-up d’artistes français internationaux de première classe, des expériences immersives et participatives pour tous et une pluie de cadeaux ! LINE-UP de Folie ! Bob Sinclar, Ofenbach, Soso ManessVladimir Cauchemar,Macadam Crocodile. MadRey B2B Mezigue,Mara, Andy4000… FOOD : 5 foodtrucks seront présents pour vous surprendre les papilles et vous chatouiller les narines. Au menu, un tour du monde des saveurs. On se garde encore quelques surprises sous le coude. Bientôt, on vous annonce tout ça Pour se rafraîchir, des espaces bars seront à disposition. ANIMATIONS & LOTS : Animation Tattoo / Graffiti Wall / Bornes d’arcades / Silent Disco Party / Hair et make-up workshops / Cabine TikTok / Gift-bag remis à chaque participant & more… Sur place, tente ta chance pour peut-être gagner : > 2 voitures électriques. > 8 chèques cadeaux AliExpress d’une valeur de 5000€. > 8 city tours à Rome pour deux personnes. Concerts -> Électronique Paris expo 1 place de la Porte de Versailles Paris 75015

