FESTIVAL 1001 NOTES Patinoire Olympique de Limoges Limoges, mardi 16 juillet 2024.

FESTIVAL 1001 NOTES Du 16 au 20 juillet 2024, le Festival 1001 Notes propose à nouveau 5 jours de fête, de découvertes musicales, de curiosités tous azimuts sur la grande scène de la Patinoire olympique de Limoges. 16 – 20 juillet Patinoire Olympique de Limoges Tarifs de 15€ à 69€, gratuit -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-16T16:00:00+02:00 – 2024-07-16T23:30:00+02:00

Fin : 2024-07-20T16:00:00+02:00 – 2024-07-20T23:30:00+02:00

Du 16 au 20 juillet 2024, le Festival 1001 Notes propose à nouveau 5 jours de fête, de découvertes musicales, de curiosités tous azimuts. Cette année, des univers très différents se rencontrent sur la grande scène de la Patinoire olympique de Limoges et dans le village extérieur.

Le violoncelle baroque d’Anastasia Kobekina croise les violons tziganes du Tram des Balkans, l’électro symphonique de Degiheugi, le métal ténébreux d’Alcest, la guitare voyageuse de Thibault Cauvin ou le piano romantique de Nicolas Horvath… le tout sur fond de musique classique, essence même de 1001 Notes.

La grande star de cette édition, c’est l’Orchestre symphonique 1001 Notes, dirigé par la jeune et brillante cheffe d’orchestre Chloé Meyzie, qui assurera plusieurs représentations.

En exclusivité, le premier concours international de cover jouera sa finale pendant le festival. Les meilleurs musiciens sélectionnés s’affronteront sur la grande scène pour remporter les prix d’un jury exceptionnel et intransigeant.

En plus des concerts en salle, le village invite à la fête chaque jour à partir de 15h en accès libre : animations pour les enfants, concerts gratuits, foodtrucks et bar vous attendent, avec ou sans billet pour partager l’ambiance 1001 Notes.

Amoureux de la musique, curieux, novices… entrez dans l’univers 1001 Notes, le festival “pas si” classique de Limoges.

Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://1001notes.billetterie-club.fr/home »}, {« type »: « link », « value »: « https://festival1001notes.com/ »}]

festival 1001notes

1001 Notes