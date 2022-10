FESTIVAL 1 PAS DE 4 Castelnaudary Castelnaudary Catégories d’évènement: Aude

Aude Castelnaudary 5 5 EUR La danse est vecteur d’unification. Elle devient ce qui nous lie, pour partager ensemble un instant culturel.

Soyez prêts pour la 3ème édition du festival de danse contemporaine, qui sera riche en danse, en émotion, en bonne ambiance… Halle de Verdun :

15h00 : Démo Danse afro-contemporaine (stage Daudet Grazaï)

16h00 : Compagnies émergents versions courtes

17h00 : Déambulation avec le groupe « Basa Duo », musique africaine traditionnelle Formations avec inscriptions obligatoires :

– Hip Hop par Kader Dehili les 26, 27, 28 et 29/10 de 10h00 à 12h00 à la Ruche des Arts.

– Afro-contemporain par Daudet Grazaï les 28, 29 et 30/10 de 10h00 à 12h00 à la Halle de Verdun

– Danse africaine par Filibert Tologo les 28 et 29/10 de 14h00 à 16h00 à la Ruche des Arts festivalunpasdequatre@gmail.com +33 6 10 95 09 74 https://www.facebook.com/festivalunpasdequatre Castelnaudary

