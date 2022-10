FESTIVAL 1 PAS DE 4

FESTIVAL 1 PAS DE 4, 27 octobre 2022, . FESTIVAL 1 PAS DE 4



2022-10-27 17:00:00 17:00:00 – 2022-10-27 La danse est vecteur d’unification. Elle devient ce qui nous lie, pour partager ensemble un instant culturel.

Soyez prêts pour la 3ème édition du festival de danse contemporaine, qui sera riche en danse, en émotion, en bonne ambiance… VILLAGE ARTISTIQUE :

Jardin de la Mairie à 17h00 : Performance « Ether » par Rémy Rodriguez

Véo cinéma :

à 18h00 : Film sur la danse

à 19h00 : Conférence animée par Myriam Naisy, chorégraphe

à 21h00 : Concert par le groupe « Basa Duo ». Formations avec inscriptions obligatoires :

– Hip Hop par Kader Dehili les 26, 27, 28 et 29/10 de 10h00 à 12h00 à la Ruche des Arts.

– Afro-contemporain par Daudet Grazaï les 28, 29 et 30/10 de 10h00 à 12h00 à la Halle de Verdun

– Danse africaine par Filibert Tologo les 28 et 29/10 de 14h00 à 16h00 à la Ruche des Arts dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville