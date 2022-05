Festival 1 2 3 pestacles : Journée des familles, 21 mai 2022, .

Festival 1 2 3 pestacles : Journée des familles

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 19:00:00

EUR 5 12 8 troupes et 28 représentations dans le centre d’Uzos!!!

Du conte, des marionnettes, de la Magie, du circassien et aussi une plaine de jeu avec de nombreuses animations

Uzos accueille, chaque année, au mois de mai, le festival 1,2,3,Pestacles ! pour jeune public et leur famille.

A deux pas de Pau, 2 journées dédiées aux écoles ainsi que 2 grands spectacles en soirée pour tous les publics et un samedi entier pour toute la famille avec des jeux, des spectacles, des animations…

* Spectacles en journée (samedi) : 5 € le spectacle

Gratuit pour 1 adulte accompagnant 1 enfant de moins de 3 ans. Place à réserver.

* Spectacles en soirée : 12 € (11 ans et plus) / 6 € (4 à 10 ans) / gratuit (0 à 3 ans)

Pass 2 soirées : 20€ (11 ans et plus) / 10 € (4 à 10 ans) / gratuit (0 à 3 ans)

