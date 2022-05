Festival 1 2 3 pestacles, 13 mai 2022, .

Festival 1 2 3 pestacles

2022-05-13 – 2022-05-21

EUR 5 12 Uzos accueille, chaque année, au mois de mai, le festival 1,2,3,Pestacles ! pour jeune public et leur famille.

A deux pas de Pau, 2 journées dédiées aux écoles ainsi que 2 grands spectacles en soirée pour tous les publics et un samedi entier pour toute la famille avec des jeux, des spectacles, des animations…

* Spectacles en journée (samedi) : 5 € le spectacle

Gratuit pour 1 adulte accompagnant 1 enfant de moins de 3 ans. Place à réserver.

* Spectacles en soirée : 12 € (11 ans et plus) / 6 € (4 à 10 ans) / gratuit (0 à 3 ans)

Pass 2 soirées : 20€ (11 ans et plus) / 10 € (4 à 10 ans) / gratuit (0 à 3 ans)

dernière mise à jour : 2022-05-02 par