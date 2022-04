Festival · Les Remontantes, Scènes de mai MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 7 mai 2022, Paris.

Du samedi 07 mai 2022 au samedi 28 mai 2022 :

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs revient avec son festival Les Remontantes, Scènes de mai. Au programme : concerts, commentaires sportifs et danse, cabarets, photographie, voguing, théâtre, répétitions publiques avec les Immiscez-vous, le retour de nos célèbres bals Emballez-Vous, et même une brocante artistique… de quoi satisfaire petit·e·s et grand·e·s, curieux.ses et passionné.e.s en tout genre !

Pour cette nouvelle édition, le corps est à l’honneur. Corps social et politique, corps comme outils de performance et de dépassement de soi mais aussi le corps qui interroge nos équilibres et nos passions, autant de perceptions possibles que de propositions artistiques. Ce festival est ponctué par des shows qui font rimer basket et danse en s’invitant sur les terrains de sport de vos quartiers. Et au-devant des scènes de la MPAA, les 5 groupes lauréat·e·s de l’appel à projet Faire Corps présentent en exclusivité leur travail lors de prestations inédites ou à l’occasion de plateaux partagés…

Bref, encore un festival plein de surprises détonantes avec nos artistes et partenaires complices : Marine Colard, Christina Towle, Laure Ledoux, ATD Quart Monde, CASDAL 14, La parole au centre et les acteur·rice·s culturel·le·s locaux·ales et bien d’autres. 1, 2, 3… Partez !

PROGRAMMATION

Samedi 7 mai

MPAA/Saint/Blaise :

• 14h · NABANGA ET CURCUMA

• 15h · LABEC FEMMES

• 16h · VRAI-MENT

Hors les murs · Westfield Forum des Halles :

• 16h · CONCERT ANNIVERSAIRE DE L’ORCHESTRE FURIANTE

Mardi 10 & mercredi 11 mai

MPAA/Broussais :

• 19h30 · CABARET DANS L’AIR DU TEMPS

Vendredi 13 mai

MPAA/Breguet :

• 19h30 · RESTES EN CORPS

Samedi 14 mai

MPAA/Broussais :

• 11h · BROCANTE ARTISTIQUE

• 11h & 14h · TR.I.P SAISON 3 “Dans tous nos états !”

• 17h · EMBALLEZ-VOUS EN ANGOLA

MPAA/La Canopée

• 17h · Basket Jam Dance

MPAA/Breguet :

• 17h · LE VÊTEMENT PHOTOGRAPHIQUE

• 18h · COMME UNE PHÈDRE, OUVERTURE STUDIO #5

Dimanche 15 mai

MPAA/Broussais :

• 14h & 17h · TR.I.P SAISON 3 “Dans tous nos états !”

MPAA/Saint-Blaise :

• 16h · Basket Jam Dance

Vendredi 20 mai

MPAA/Saint-Germain :

• 19h30 · REGARDE-MOI

• 20h · VOIX DU SILENCE

Samedi 21 mai

MPAA/Broussais :

• 15h · HYMNES EN JEU

• 16h · COMMENTAIRES SPORTIFS

• 17h · SURFACE DE RESPIRATION

MPAA/Breguet

• 16h · BASKET JAM DANCE

Mardi 24 mai

MPAA/Saint-Germain :

• 19h30 · CONVERGENCE

Vendredi 27 mai

MPAA/Saint-Germain :

• 19h30 · AMAZIGH VORTEX

• 21h · TRÜTT

Samedi 28 mai

Hors les murs · Westfield Forum des Halles :

• 16h · REBONDS ! MATCH CHORÉGRAPHIQUE

