Festivaille Saint-Frégant, 9 juillet 2022, Saint-Frégant.

Festivaille Terrain des Sports Kerscao Saint-Frégant

2022-07-09 16:00:00 – 2022-07-10 20:00:00 Terrain des Sports Kerscao

Saint-Frégant Finistère Saint-Frégant

Pour fêter le début des vacances, allons au Festival.

Le Festivaille de chansons françaises vous donne rendez-vous le samedi 9 et le dimanche 10 juillet au terrain des sports de Saint-Frégant.

À l’affiche, des chanteurs, chanteuses et groupes qui nous entraîneront dans leurs musiques pop, rock, folk, jazz électro, etc … Avec leurs compositions et des reprises, nous voyagerons des années 80 à aujourd’hui.

Situé à l’orée d’un bois, tout sera réuni pour s’aérer, s’amuser et prendre du bon temps.

Le Festivaille sera un lieu pour une fête familiale et amicale, qui sera loin d’être banal

Samedi 9 juillet : ouverture des portes : 15 h.

Festivaille de 16h à 23 h.

Dimanche 10 juillet : ouverture des portes à 11 h.

Festivaille de 12 à 20 h.

Prix à la journée : 20 €

Gratuit moins de 16 ans

jeanpaul.pailler@orange.fr +33 6 80 62 03 34

Terrain des Sports Kerscao Saint-Frégant

