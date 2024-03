Festiva « sport ensemble » Salle LOS SAUTAPRATS Nay, samedi 22 juin 2024.

Festiva « sport ensemble » Salle LOS SAUTAPRATS Nay Pyrénées-Atlantiques

Journée découverte des activités physiques et sportives adaptées à Tous.

Tester des activités olympiques et paralympiques. Trampoline, Tumbling, Boccia, Sarbacane, parcours fauteuil, carabine laser, mur d’escalade, tir à l’arc, structure gonflable…

Activités adaptées aux handis et valides et de 12 mois à l’âge sénior.

Il y aura un mur d’expression sur la thématique de l' »Egalité » ainsi qu’une buvette avec des pâtisseries et sandwichs. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-22 12:30:00

Salle LOS SAUTAPRATS 5 Allée Jean Barthet

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@sautaprats.org

L’événement Festiva « sport ensemble » Nay a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay