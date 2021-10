Paris La Bellevilloise île de France, Paris FESTIVA LDES IDEES PARIS : LA SANTE, BOUSSOLE DU FUTUR La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

FESTIVA LDES IDEES PARIS : LA SANTE, BOUSSOLE DU FUTUR La Bellevilloise, 19 novembre 2021, Paris.

Le Festival des Idées Paris à La Bellevilloise vendredi 19 novembre 2021. La pandémie pourrait-elle replacer la santé au centre des priorités, bien avant les logiques budgétaires ? Penser les futurs de la santé ne peut se limiter à un enjeu technologique et à une quête d’innovations censées nous faire vivre toujours plus longtemps. La pandémie de Covid-19 aura révélé la fragilité des systèmes ne plaçant pas la santé au cœur de leurs préoccupations. Prendre soin de la santé d’une population, c’est venir au secours des plus fragiles, mais aussi savoir anticiper les crises, respecter les écosystèmes et maintenir en forme une population active. Fait-on ce qu’il faut pour faire de la santé la boussole du monde de demain ? Avec : Robert Barouki, médecin, directeur de recherche Inserm, directeur du laboratoire Toxicité environnementale, cibles thérapeutiques, signalisation cellulaire et biomarqueurs (Inserm, Université de Paris) Un échange animé par Hugo Jalinière, journaliste scientifique à Sciences & Avenir En partenariat avec : L’Inserm Animations -> Conférence / Débat La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://u-paris.fr/festival-idees-paris Animations -> Conférence / Débat

