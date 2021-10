Brax Salle des fêtes Brax, Haute-Garonne Festiva Brax qui Mousse – Samedi 09 octobre Salle des fêtes Brax Catégories d’évènement: Brax

Un festival de découverte et de dégustation de bières artisanales est organisé sur la commune par l’association Citad’elles le samedi 09 octobre prochain sous l’appellation “Brax qui Mousse”. L’évènement débutera à 14h00 et se terminera à 00h00 dans la salle des fêtes de Brax. L’association proposera un espace de restauration rapide et de boissons non alcoolisées. Des professionnelles des métiers de bouche viendront étoffer cette offre, des groupes de musiciens se succèderont… L’abus d’alcool est dangereux pour la santé; à consommer avec modération.

Pass sanitaire demandé

Un festival de découverte et de dégustation de bières artisanales
Salle des fêtes
4 rue du Stade 31490 Brax
Brax
Haute-Garonne

