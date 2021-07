Saint-Estèphe Saint-Estèphe Gironde, Saint-Estèphe Festiv été 2021 Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Estèphe

Festiv été 2021 Saint-Estèphe, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Estèphe. Festiv été 2021 2021-07-13 – 2021-07-13 Route des Châteaux Place de l’église

Saint-Estèphe Gironde Saint-Estèphe Venez partager un moment convivial sur la place de l’Église, en buvant en verre et en grignotant un morceau au son de la musique.

Chaque mardi une ambiance musicale différente avec des groupes ou des animateurs variants, du jazz à la country en passant par les tubes des années 80, et même une soirée karaoké!

+33 5 56 59 35 93

Mairie de Saint Estèphe dernière mise à jour : 2021-07-08 par

