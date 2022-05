Festiv’ : Concert Les soeurs Moustache, 1 juillet 2022, .

Festiv’ : Concert Les soeurs Moustache

2022-07-01 18:00:00 – 2022-07-01

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Les soeurs Moustache (nouvelle chanson française). Une histoire de famille, un univers poétique teinté d’humour et d’émotions, dans lequel trois

sœurs catalanes et leur barbu guitariste vous embarquent en chanson, façon Andrew Sisters

! Après plus de 10 années de concerts, propulsées au Printemps de Bourges, au Chaînon

Manquant, en passant, entre autres, par le prix public du Mans Cité Chanson, l’Européen,

Terres du Son et l’album “Gribouille et Rafistole”, une nouvelle aventure se dessine pour Les

Soeurs Moustache avec “Dresse ton pOil !” : Un nouveau disque plus intimiste que jamais,

mettant en avant leur plume enfantine aiguisée, la couleur acoustique de la guitare et

l’harmonie des voix.

