Festiv’ : Concert Les Barbeaux, 5 août 2022, .

Festiv’ : Concert Les Barbeaux

2022-08-05 18:00:00 – 2022-08-05

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Les Barbeaux (Folk/Rock festif). En français et en espagnol, les Barbeaux chantent la vie à travers un style chanson-folk-punk très ensoleillé. Avec ses airs de guinguette populaire, le groupe s’est engagé à faire la fête tout en servant un discours intelligent sur le monde environnant. Ces 5 saltimbanques aux origines méditerranéennes ont donné plus de 600 concerts en France et en Europe, et sorti 5 albums. Un air de cumbia, des riffs rock’n roll, sans oublier les solos endiablés de violon, Les Barbeaux revisitent la chanson festive et vous emmènent dans une guinguette populaire et dansante, où leurs racines ibériques se mêlent comme une évidence à un irrésistible art de la fête !

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Les Barbeaux (Folk/Rock festif). En français et en espagnol, les Barbeaux chantent la vie à travers un style chanson-folk-punk très ensoleillé.

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Les Barbeaux (Folk/Rock festif). En français et en espagnol, les Barbeaux chantent la vie à travers un style chanson-folk-punk très ensoleillé. Avec ses airs de guinguette populaire, le groupe s’est engagé à faire la fête tout en servant un discours intelligent sur le monde environnant. Ces 5 saltimbanques aux origines méditerranéennes ont donné plus de 600 concerts en France et en Europe, et sorti 5 albums. Un air de cumbia, des riffs rock’n roll, sans oublier les solos endiablés de violon, Les Barbeaux revisitent la chanson festive et vous emmènent dans une guinguette populaire et dansante, où leurs racines ibériques se mêlent comme une évidence à un irrésistible art de la fête !

(C)2019 Joël ARPAILLANGE, tous droits réservés

dernière mise à jour : 2022-03-17 par