Festiv’ : Concert de Zanarelli Nogent-le-Rotrou, 19 août 2022, Nogent-le-Rotrou.

Festiv’ : Concert de Zanarelli Nogent-le-Rotrou

2022-08-19 18:00:00 – 2022-08-19

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Zanarelli (French Pop). ZANARELLI tisse sa toile au fur et à mesure qu’il écrit et compose. Accro à la scène (plus de 350 concerts à son actif), il multiplie les rencontres clés avec des artistes (Christophe Willem, Elodie Frégé) et des musiciens dont il assure les premières parties. Après cinq années de création et de collaboration, il sort son premier album « L’Écho Des Vertiges » : un état des lieux de ses trente premières années ! C’est ainsi qu’il nous parle du rapport que nous avons avec notre planète et les êtres humains, des amitiés toxiques aux amours à sens unique, en passant par un cache-cache permanent à Bormes-les-Mimosas. Dans des chansons uniques, il se dévoile organique entre de belles envolées et de tendres murmures.

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Zanarelli (French Pop). ZANARELLI tisse sa toile au fur et à mesure qu’il écrit et compose.

+33 2 37 29 68 68

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Zanarelli (French Pop). ZANARELLI tisse sa toile au fur et à mesure qu’il écrit et compose. Accro à la scène (plus de 350 concerts à son actif), il multiplie les rencontres clés avec des artistes (Christophe Willem, Elodie Frégé) et des musiciens dont il assure les premières parties. Après cinq années de création et de collaboration, il sort son premier album « L’Écho Des Vertiges » : un état des lieux de ses trente premières années ! C’est ainsi qu’il nous parle du rapport que nous avons avec notre planète et les êtres humains, des amitiés toxiques aux amours à sens unique, en passant par un cache-cache permanent à Bormes-les-Mimosas. Dans des chansons uniques, il se dévoile organique entre de belles envolées et de tendres murmures.

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-02-15 par