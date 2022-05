Festiv’ : Concert de Solar Project, 26 août 2022, .

Festiv’ : Concert de Solar Project

2022-08-26 – 2022-08-26

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Solar Project (Afro-Disco Pop). Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar Project, résolument décidés à propager leur musique Afro-Disco “feel good” et contagieuse. Les six musiciens nantais explosent les codes de leur énergie solaire et voyagent sans complexe d’une esthétique à l’autre. Les ambiances, les rythmes et les couleurs évoluent au gré de leurs envies. Solar Project se revêt de sonorités afro-latines et modernes bien affirmées et ça fait du bien ! Cerise sur le gâteau avec une grande nouveauté que le groupe nantais est fier de présenter : des textes en français.

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Solar Project (Afro-Disco Pop). Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar Project, résolument décidés à propager leur musique Afro-Disco “feel good” et contagieuse.

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Solar Project (Afro-Disco Pop). Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar Project, résolument décidés à propager leur musique Afro-Disco “feel good” et contagieuse. Les six musiciens nantais explosent les codes de leur énergie solaire et voyagent sans complexe d’une esthétique à l’autre. Les ambiances, les rythmes et les couleurs évoluent au gré de leurs envies. Solar Project se revêt de sonorités afro-latines et modernes bien affirmées et ça fait du bien ! Cerise sur le gâteau avec une grande nouveauté que le groupe nantais est fier de présenter : des textes en français.

mairie nogent

dernière mise à jour : 2022-03-17 par