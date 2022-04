Festiv’ : Concert de Las Gabachas Nogent-le-Rotrou, 17 juin 2022, Nogent-le-Rotrou.

Festiv’ : Concert de Las Gabachas Nogent-le-Rotrou

2022-06-17 18:00:00 – 2022-06-17

Nogent-le-Rotrou 28400

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Las Gabachas (Cumbia). Né en 2013, le projet « Las Gabachas de la Cumbia » est la réunion de 7 femmes musiciennes et artistes pluridisciplinaires, d’univers et de formations très diverses ; Mais elles avaient cette même envie : jouer en nombre et faire danser les gens ! Alors, la musique Cumbia… une évidence ! L’aventure de « Las Gabachas » commence, et après 7 ans de représentations dans tous types de lieux (festivals de musiques, de rue, salles de spectacles, scènes d’été…), le groupe a envie d’étendre son répertoire à d’autres musiques toutes aussi chaloupées et dansantes que la cumbia. Les « Gabachas » s’imprègnent alors du mambo, du cha-cha-cha, du tango… Et voici le tout nouveau BAL LATINO !

+33 2 37 29 68 68

mairie nogent

Nogent-le-Rotrou

