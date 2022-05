Festiv’ : Concert de Gaume, 12 août 2022, .

Festiv’ : Concert de Gaume

2022-08-12 – 2022-08-12

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Gaume (Pop/Rock/Folk). Acteur essentiel de la scène rock nantaise, GAUME viendra nous présenter les titres de son nouvel album avec Call It What You Want, un album foncièrement rock et subtilement irisé de reflets pop et folk que le garçon a volontairement laissé « mijoter » pour en tirer une sève du meilleur goût. On se surprend alors à vouloir garder en bouche ce nouvel opus. On se surprend même à vouloir du rab avec ses titres qui sonnent comme des standards, pépites de rock et de folk entre confidences chuchotées et étendards brandis. Accompagné sur scène de ces trois talentueux comparses, GAUME délivre un set où les compositions sont flamboyantes et énergisantes.

