Festiv’ : Concert de Cotton Belly’s Nogent-le-Rotrou, 24 juin 2022, Nogent-le-Rotrou.

Festiv’ : Concert de Cotton Belly’s Nogent-le-Rotrou

2022-06-24 18:00:00 – 2022-06-24

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Les anciens « rookies » ont mûri, ainsi leur son s’est considérablement affirmé avec Rainy Road, leur nouvel album. Si l’humour, l’espièglerie ou encore la simplicité sont du voyage, les Cotton Belly’s au travers des ambiances situées au carrefour du Blues, de la Folk et du Rock n’ignorent pas les crises

qui secouent le Monde. Les textes évoquent notre humanité, les mélodies nous accompagnent

longtemps après que les dernières notes aient résonné. Alors route pluvieuse ou pas, c’est à chaque

fois porteurs d’un groove généreux que les “p’tits cotons” offrent sans relâche des gigs enlevés

dont on ressort l’âme un peu plus légère. Pour peu qu’on apprécie la chaleur humaine comme les

bonnes chansons, il est vivement conseillé d’embarquer pour un p’tit tour sur « Rainy Road ».

+33 2 37 29 68 68

Nogent-le-Rotrou

