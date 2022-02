Festiv’ : Concert de Batucabrass Nogent-le-Rotrou, 15 juillet 2022, Nogent-le-Rotrou.

Festiv’ : Concert de Batucabrass Nogent-le-Rotrou

2022-07-15 18:00:00 – 2022-07-15

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Batucabrass (fanfare). La BatucaBrass est une formation de 9 musiciens. C’est la rencontre d’une Batacuda brésilienne ; un ensemble de percussions typiques dans lequel on retrouve des Surdos, caisse claire, répique, agogo, cloches, shekeré emmenés par Stéphane Jaglovsky auquel s’ajoute un brass band ; fanfare de cuivres composée d’une trompette, d’un trombone, de deux saxophones et d’un soubassophone dirigé par Eric Pailhé. Le tout constitue une première mondiale avec des arrangements originaux d’Eric Pailhé sur des musiques traditionnelles du Perche, le Brésil d’Hermeto Pascoal, l’AfroBeat de Fela Kuti et celle Cosmique de Sun Ra.

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Batucabrass (fanfare). La BatucaBrass est une formation de 9 musiciens. C’est la rencontre d’une Batacuda brésilienne.

+33 2 37 29 68 68

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Batucabrass (fanfare). La BatucaBrass est une formation de 9 musiciens. C’est la rencontre d’une Batacuda brésilienne ; un ensemble de percussions typiques dans lequel on retrouve des Surdos, caisse claire, répique, agogo, cloches, shekeré emmenés par Stéphane Jaglovsky auquel s’ajoute un brass band ; fanfare de cuivres composée d’une trompette, d’un trombone, de deux saxophones et d’un soubassophone dirigé par Eric Pailhé. Le tout constitue une première mondiale avec des arrangements originaux d’Eric Pailhé sur des musiques traditionnelles du Perche, le Brésil d’Hermeto Pascoal, l’AfroBeat de Fela Kuti et celle Cosmique de Sun Ra.

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-02-15 par