Festiv’ : Concert d’Alkabaya Nogent-le-Rotrou, 22 juillet 2022, Nogent-le-Rotrou.

2022-07-22 18:00:00 – 2022-07-22

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Alkabaya (chanson festive). Après 300 concerts et 2 albums sur ces cinq dernières années, Alkabaya se réinvente et c’est aujourd’hui dans une formule à quatre musiciens que le groupe Stéphanois sillonne les routes pour partager ses chansons. Des paroles qui ont du sens, du peps, une musique toujours aussi énergique et chaleureuse… mais aussi plus actuelle en flirtant avec le monde des musiques amplifiées. Une chose est certaine, le plaisir de ces musiciens à jouer ensemble est communicatif ! Chez Alkabaya, sincérité et générosité sont de mise !

+33 2 37 29 68 68

