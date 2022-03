Festiv’ : Concert d’Alice Animal Nogent-le-Rotrou, 3 juin 2022, Nogent-le-Rotrou.

Festiv’ : Concert d’Alice Animal Nogent-le-Rotrou

2022-06-03 – 2022-06-03

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Dans le cadre des Festiv’, découvrez Alice Animal (Rock/Pop/Chanson). Tout à sa blondeur électrique, la belle ALICE se fait ANIMAL avec une force et une conviction rare. Dans cette fascinante dualité complémentaire entre guitare et voix, énergie et douceur, sensibilité et conviction, elle explore sous nos yeux cette part croisée d’animalité et de poésie. Au fil de ses titres en français, elle concasse rock, pop et chanson, rage et fêlure, révolte et sentiment amoureux, dans un groove hypnotique et sensuel. Une découverte portée par le charisme, le langage instrumental et la sincérité à fleur de peau d’ALICE ANIMAL.

+33 2 37 29 68 68

