Festiv Bello scène

Salle polyvalente, le vendredi 13 mai à 20:00

Festiv Bello Scène avec Kyo en tête d’affiche ! La musique et le rire s’entremêleront à l’occasion de la grande première du Festiv Bello Scène les 13 et 14 mai. Au programme : Amicalement Vamp, une comédie policière ébouriffante le 13 mai. Riendantonfolk, trio de musique folk/country et Over the Moon, groupe pop/rock franco-anglais se produiront en 1ère partie du concert du 14 mai. Kyo, tête d’affiche assure la seconde partie ! Le quatuor pop/rock français aux nombreuses nominations nous livre son nouvel album avec une écoute plus rock. Réservation sur le site www.weezevent.com. Ouverture des portes dès 19h.

Salle polyvalente Salle polyvalente, rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire



