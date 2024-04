FESTIV ARCHES Arches, samedi 18 mai 2024.

FESTIV ARCHES Arches Vosges

Samedi

SAMEDI 18 MAI DES 17H30 A ARCHES PLACE DE LA MAIRIE

De la chanson française, du blues, du rock et du heavy metal sont au programme de l’édition 2024 du Festiv’Arches avec les groupes THE CRACKED COOKIES, VAL-JEAN, EL JOSÉ AND THE BLUEBIRDS, STILL CRAZY et enfin IRON SLAVE qui termineront d’enflammer le public!!

Une buvette et une restauration sucrée et salée seront proposées Des jeux en bois géants seront mis à disposition de petits et grands

Une exposition de véhicules anciens ou d’exception viendra compléter le tout.

Rendez-vous dans la cour de l’école primaire d’Arches (repli à la salle des fêtes en cas demauvais temps)



L’ENTRÉE DU FESTIVAL EST GRATUITETout public

0 EUR.

Début : 2024-05-18 17:30:00

fin : 2024-05-19 01:30:00

8 rue de la mairie

Arches 88380 Vosges Grand Est

