Festiv’ Arcandiers Vailly-sur-Sauldre, samedi 29 juin 2024.

Festiv’ Arcandiers Vailly-sur-Sauldre Cher

Vous êtes prêts à vivre des moments inoubliables? Alors ne manquez pas le prochain Festiv’Arcandiers et venez nous rejoindre pour une fête inoubliable!

Chaque année, au mois de juin, le Festiv’Arcandiers bat son plein, offrant à chacun l’occasion de partager des instants de pur bonheur.

Depuis 21 ans, sous la présidence de Stéphane Butet, l’association a su réunir une bande de copains de tous âges autour d’une passion commune faire la fête!

Si vous aimez chanter, danser et profiter de la bonne humeur, alors vous êtes au bon endroit!

Chaque année, au mois de juin, le Festiv’Arcandiers bat son plein, offrant à chacun l’occasion de partager des instants de pur bonheur. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 19:00:00

fin : 2024-06-29

Allée du Stade

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire

