Festival de cirque avec spectacles sous chapiteau, concert et spectacle de feu en extérieur, animations gratuites tout le week-end avec une fête foraine loufoque, un manège déjanté et des ateliers cirque pour petits et grands.

entrée libre

