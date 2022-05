FESTIV’ À LA LUNE Montréal Montréal Catégories d’évènement: Aude

Montreal

FESTIV’ À LA LUNE Montréal, 5 juin 2022, Montréal. FESTIV’ À LA LUNE Montréal

2022-06-05 – 2022-06-05

Montréal Aude Montréal Venez passer un week-end de réjouissances ludiques et artistiques à Montréal. Festival des arts du cirque avec des spectacles sous chapiteau, concert et spectacle de feu en extérieur, animations tout au long du week-end, avec une fête foraine loufoque, un manège déjanté, des ateliers cirque pour petits et grands. +33 7 81 65 15 03 Montréal

dernière mise à jour : 2022-05-03 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montreal Autres Lieu Montréal Adresse Ville Montréal lieuville Montréal Departement Aude

Montréal Montréal Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreal/

FESTIV’ À LA LUNE Montréal 2022-06-05 was last modified: by FESTIV’ À LA LUNE Montréal Montréal 5 juin 2022 Aude montréal

Montréal Aude