FESTIV’ À LA LUNE

FESTIV’ À LA LUNE, 4 juin 2022, . FESTIV’ À LA LUNE

2022-06-04 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-04 23:00:00 23:00:00 Venez passer un week-end de réjouissances ludiques et artistiques à Montréal. Festival des arts du cirque avec des spectacles sous chapiteau, concert et spectacle de feu en extérieur, animations tout au long du week-end, avec une fête foraine loufoque, un manège déjanté, des ateliers cirque pour petits et grands. dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville